Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

У Японскім моры завяршыліся ваенна-марскія вучэнні Расіі і Кітая

Маштабныя расійска-кітайскія ваенна-марскія вучэнні завяршыліся ў Японскім моры.

Удзельнікі вучэнняў "Марскія ўзаемадзеянні - 2025" адпрацавалі артылерыйскі бой, процілодкавыя аперацыі і абарону ад беспілотных сродкаў. У манеўрах удзельнічалі кітайскія самалёты І-8 і расійскія Іл-38, а таксама палубныя верталёты. Як паведамляюць ваенныя, падчас вучэнняў была паспяхова знішчана ўмоўная падводная лодка праціўніка і адлюстравана атака дэсантнай групы.

Сёлетнія вучэнні сталі самымі маштабнымі манеўрамі флатоў дзвюх краін. Як заяўлена, дзяржавы-партнёры гатовыя да актыўнага ўзаемадзеяння не толькі ў палітычнай, але і ў ваеннай сферы.