3.69 BYN
3.00 BYN
3.46 BYN
У Японскім моры завяршыліся ваенна-марскія вучэнні Расіі і Кітая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Маштабныя расійска-кітайскія ваенна-марскія вучэнні завяршыліся ў Японскім моры.
Удзельнікі вучэнняў "Марскія ўзаемадзеянні - 2025" адпрацавалі артылерыйскі бой, процілодкавыя аперацыі і абарону ад беспілотных сродкаў. У манеўрах удзельнічалі кітайскія самалёты І-8 і расійскія Іл-38, а таксама палубныя верталёты. Як паведамляюць ваенныя, падчас вучэнняў была паспяхова знішчана ўмоўная падводная лодка праціўніка і адлюстравана атака дэсантнай групы.
Сёлетнія вучэнні сталі самымі маштабнымі манеўрамі флатоў дзвюх краін. Як заяўлена, дзяржавы-партнёры гатовыя да актыўнага ўзаемадзеяння не толькі ў палітычнай, але і ў ваеннай сферы.