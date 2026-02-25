3.75 BYN
У Жэневе завяршыліся перамовы дэлегацый ЗША і Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Амаль 4 гадзіны дыскусіі. Увечар 26 лютага ў Жэневе завяршыліся перамовы паміж амерыканскай і ўкраінскай дэлегацыямі, а пасля - паміж тымі ж дэлегацыямі, але з удзелам швейцарцаў.
Як паведаміў спецпрадстаўнік Трампа Уіткаф, Вашынгтон не навязвае Кіеву якія-небудзь патрабаванні па тэрытарыяльным пытанні, а толькі мадэруе працэс.
Пазней Зяленскі заявіў, што ў пачатку сакавіка павінна адбыцца сустрэча прадстаўнікоў Украіны і Расіі. Яе ўдзельнікі нібы зоймуцца абмеркаваннем магчымай сустрэчы лідараў дзвюх краін пры меркаваным удзеле Трампа для заключэння канчатковага пагаднення, здольнага пакласці канец канфлікту. Абмеркаванне саміту можа прайсці ў Абу-Дабі на будучым тыдні.