Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

У ЗША абверглі словы Зяленскага пра крайні тэрмін заключэння міру

ЗША не ставяць канкрэтныя тэрміны для ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Так пастаянны прадстаўнік ЗША пры НАТА Мэцью Уітакер пракаменціраваў заяву Уладзіміра Зяленскага пра дэдлайн па пагадненні ў чэрвені 2026 года.

Уітакер падкрэсліў, што Злучаныя Штаты імкнуцца да таго, каб як мага хутчэй спыніліся баявыя дзеянні, зараз дабіцца захавання якіх-небудзь тэрмінаў вельмі складана.

Раней Reuters паведаміла, што амерыканская і ўкраінская дэлегацыі абмяркоўвалі дасягненне мірнага пагаднення паміж Масквой і Кіевам ужо ў сакавіку. Крыніцы агенцтва ўдакладнялі, што перагаворная група ЗША настаяла на правядзенні рэферэндуму па мірным пагадненні ў найбліжэйшы час.

Разделы:

У свецеЗША