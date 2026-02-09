3.73 BYN
У ЗША абверглі словы Зяленскага пра крайні тэрмін заключэння міру
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША не ставяць канкрэтныя тэрміны для ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Так пастаянны прадстаўнік ЗША пры НАТА Мэцью Уітакер пракаменціраваў заяву Уладзіміра Зяленскага пра дэдлайн па пагадненні ў чэрвені 2026 года.
Уітакер падкрэсліў, што Злучаныя Штаты імкнуцца да таго, каб як мага хутчэй спыніліся баявыя дзеянні, зараз дабіцца захавання якіх-небудзь тэрмінаў вельмі складана.
Раней Reuters паведаміла, што амерыканская і ўкраінская дэлегацыі абмяркоўвалі дасягненне мірнага пагаднення паміж Масквой і Кіевам ужо ў сакавіку. Крыніцы агенцтва ўдакладнялі, што перагаворная група ЗША настаяла на правядзенні рэферэндуму па мірным пагадненні ў найбліжэйшы час.