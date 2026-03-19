У ЗША павінен адбыцца чарговы раўнд перамоў па Украіне
21 сакавіка ў Злучаных Штатах павінны аднавіцца перамовы аб міры ва Украіне. Прадстаўнікі Кіева прыбылі ў ЗША напярэдадні.
Украінскі бок сцвярджае, што большасць прынцыповых рознагалоссяў урэгулявана.
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп напярэдадні заявіў, што Уладзіміру Пуціну ён давярае значна больш, чым Уладзіміру Зяленскаму і еўрапейскім лідарам.
На перамовах аб міры ўзнікла новая перашкода: украінскія ўлады пры падтрымцы еўрапейцаў катэгарычна не хочуць праводзіць прэзідэнцкія выбары. Кіеўскі цэнтрвыбаркам абвясціў, што правесці электаральную кампанію можна толькі праз паўгода пасля сцвярджэння рэгламенту галасавання. Паколькі закон на гэты конт яшчэ не прыняты, значыць, самі выбары сёлета правесці не атрымаецца.
Між тым, расійскі бок лічыць выбары прэзідэнта абавязковай умовай – любы дагавор аб міры можна падпісаць толькі з чалавекам, паўнамоцтвы якога не выклікаюць сумненняў, прэзідэнцкая кадэнцыя Зяленскага юрыдычна мінула яшчэ 2 гады таму.