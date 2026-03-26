У ЗША заклікалі Літву нармалізаваць адносіны з Беларуссю

ЗША заклікалі Вільнюс пачаць дыялог з Мінскам. Гандаль паміж дзвюма краінамі павінен аднавіцца. Амерыканскі бок бачыць прамы для сябе інтарэс. Як заявіў спецпасланнік Трампа Джон Коўл, беларускія калійныя ўдабрэнні маглі б быць вельмі карысныя ЗША і павінны пастаўляцца праз Літву.

Нагадаем, напярэдадні Мінфін ЗША афіцыйна абвясціў аб здыманні санкцый з Беларуськалія.

Спікер літоўскага Сейма прызнаў, што пры жаданні вырашаць праблемы дыялогу пазбегнуць немагчыма. Пасля празрыстага намёку амерыканскіх партнёраў у Вільнюсе заявілі аб гатоўнасці ісці на кантакт. Для пачатку, як адзначаецца, неабходна сустрэча на тэхнічным узроўні.

