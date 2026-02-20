Глядзець анлайнПраграма ТБ
Уіткаф пра перагаворны працэс: Варта чакаць добрых навін

Спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта Стыў Уіткаф заявіў, што Трамп хацеў бы правесці трохбаковыя перамовы з удзелам Уладзіміра Пуціна і Уладзіміра Зяленскага. Такая сустрэча, спадзяюцца ў Белым доме, можа адбыцца на працягу найбліжэйшых 3 тыдняў: у ёй возьме ўдзел і асабіста Дональд Трамп.

Сам Уіткаф задаволены ходам перамоў паміж Расіяй і Украінай, уключаючы тыя, што прайшлі на бягучым тыдні ў Жэневе: паводле яго словаў, у найбліжэйшы час варта чакаць у гэтай сувязі добрых навін. 

