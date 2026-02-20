3.73 BYN
Уіткаф пра перагаворны працэс: Варта чакаць добрых навін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта Стыў Уіткаф заявіў, што Трамп хацеў бы правесці трохбаковыя перамовы з удзелам Уладзіміра Пуціна і Уладзіміра Зяленскага. Такая сустрэча, спадзяюцца ў Белым доме, можа адбыцца на працягу найбліжэйшых 3 тыдняў: у ёй возьме ўдзел і асабіста Дональд Трамп.
Сам Уіткаф задаволены ходам перамоў паміж Расіяй і Украінай, уключаючы тыя, што прайшлі на бягучым тыдні ў Жэневе: паводле яго словаў, у найбліжэйшы час варта чакаць у гэтай сувязі добрых навін.