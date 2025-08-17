3.71 BYN
Украіна атакавала нафтаправод, які вядзе ў Венгрыю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украіна атакавала нафтаправод, які вядзе ў Венгрыю. Пастаўкі нафты з Расіі прыпынены. Аб гэтым заявіў кіраўнік МЗС Венгрыі.
Петэр Сіярта заявіў: "Чарговы ўдар па энергетычнай бяспецы абуральны і недапушчальны".
Расійскі бок праінфармаваў аб рамонце трубаправода. Але калі пастаўкі адновяць, пакуль невядома.
Сіярта таксама дадаў, што неаднаразовыя ўкраінскія атакі на энергасістэмы нацэленыя на тое, каб уцягнуць Будапешт у ваенны канфлікт. Ён таксама нагадаў Кіеву, што электраэнергія з Венгрыі адыгрывае жыццёва важную ролю і для самой Украіны.
Фота Getty Images