Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Украіна атакавала нафтаправод, які вядзе ў Венгрыю

Украіна атакавала нафтаправод, які вядзе ў Венгрыю. Пастаўкі нафты з Расіі прыпынены. Аб гэтым заявіў кіраўнік МЗС Венгрыі.

Петэр Сіярта заявіў: "Чарговы ўдар па энергетычнай бяспецы абуральны і недапушчальны".

Расійскі бок праінфармаваў аб рамонце трубаправода. Але калі пастаўкі адновяць, пакуль невядома.

Сіярта таксама дадаў, што неаднаразовыя ўкраінскія атакі на энергасістэмы нацэленыя на тое, каб уцягнуць Будапешт у ваенны канфлікт. Ён таксама нагадаў Кіеву, што электраэнергія з Венгрыі адыгрывае жыццёва важную ролю і для самой Украіны.

Фота Getty Images