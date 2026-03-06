3.74 BYN
Расійска-ўкраінскія перамовы адновяцца - Трамп абазначыў пазіцыю ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Як стала вядома, пасля нядоўгага перапынку адновяцца расійска-ўкраінскія перамовы аб міры. Іх дата яшчэ не вызначана, а месцам сустрэчы дэлегацый будзе, па ўсёй бачнасці, Жэнева. Ход перамоў пракаменціраваў Дональд Трамп.
"Мы шмат разоў былі блізкія да мэты, але то адзін бок, то другі давалі заднюю. Яны страчваюць людзей. Нас гэта насамрэч не вельмі закранае, таму што нас падзяляе акіян. Я раблю гэта дзеля Еўропы і дзеля самога жыцця", - заявіў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп.
Парадак дня будучых перамоў застаецца ранейшым. З нявырашаных праблем самыя складаныя - пошук кампрамісу па кантролі над тэрыторыямі і праблема ўлады ва Украіне. Пакуль праводзіць прэзідэнцкія выбары Зяленскі адмаўляецца.