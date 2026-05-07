3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Ва Украіне і Прыбалтыцы людзі нясуць кветкі да мемарыялаў Перамогі
У Кіеве і Харкаве, насуперак рэпрэсіям і адсутнасці афіцыйнага свята, людзі нясуць кветкі да мемарыялаў Вялікай Айчыннай вайны. Парадак "ахоўваюць" узмоцненыя нарады паліцыі (існуе рэальная пагроза нападаў з боку неанацыстаў).
Не палохае адміністрацыйнае і крымінальнае праследаванне і жыхароў Прыбалтыкі. Пад строгім наглядам сілавікоў патанае ў гваздзіках "Бронзавы салдат" у эстонскім Таліне (людзі ідуць да яго з учарашняга дня).
Асаблівая атмасфера ў Вільнюсе. На могілкі мясцовыя жыхары прыносяць партрэты герояў, запальваюць свечкі і ўскладаюць кветкі. Тут нават усталявалі палатку, з якой гучаць савецкія песні.
Падобная карціна ў Латвіі: жыхары Рыгі і Даўгаўпілса працягваюць ісці да падножжа манументаў.
Нягледзячы на цкаванне і націск улад, простыя людзі даказваюць: сцерці памяць аб Вялікай Перамозе немагчыма.