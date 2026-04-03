Ва Ульянаўскай вобласці РФ сышлі з рэек 7 вагонаў пасажырскага цягніка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ва Ульянаўскай вобласці Расіі сышлі з рэек 7 вагонаў пасажырскага саставу Чалябінск - Масква. Інцыдэнт адбыўся ў раёне станцыі Брандзіна, папярэдне, у цягніку знаходзіліся 415 пасажыраў.
Як паведамілі медыкі, 7 чалавек, у тым ліку дзіця, пацярпелі. На месцы здарэння накіраваныя брыгады хуткай дапамогі і медыцыны катастроф. Рух на ўчастку шляхоў быў спынены, прычыны аварыі высвятляюцца.
У Расійскай чыгунцы створаны аператыўны штаб для ліквідацыі наступстваў. Да месца сходу накіраваны аднаўленчыя цягнікі з суседніх станцый.
У сувязі з інцыдэнтам Прыволжская транспартная пракуратура пачала праверку.