Ва Ульянаўскай вобласці РФ сышлі з рэек 7 вагонаў пасажырскага цягніка

Ва Ульянаўскай вобласці Расіі сышлі з рэек 7 вагонаў пасажырскага саставу Чалябінск - Масква. Інцыдэнт адбыўся ў раёне станцыі Брандзіна, папярэдне, у цягніку знаходзіліся 415 пасажыраў.

Як паведамілі медыкі, 7 чалавек, у тым ліку дзіця, пацярпелі. На месцы здарэння накіраваныя брыгады хуткай дапамогі і медыцыны катастроф. Рух на ўчастку шляхоў быў спынены, прычыны аварыі высвятляюцца.

У Расійскай чыгунцы створаны аператыўны штаб для ліквідацыі наступстваў. Да месца сходу накіраваны аднаўленчыя цягнікі з суседніх станцый.

У сувязі з інцыдэнтам Прыволжская транспартная пракуратура пачала праверку.

