Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Варшава масава дэпартуе іншаземцаў

Польскі рэжым робіць больш жорсткай міграцыйную палітыку. Звесткі ўражваюць: рэестр іншаземцаў, якім загадана пакінуць краіну, вырас удвая з 2021 года і зараз налічвае 31 тыс. чалавек.

Лідары гэтага антырэйтынгу - украінцы. Павінны быць дэпартаваны 6 тыс. чалавек. У радах "непажаданых" таксама грамадзяне Грузіі, Сірыі і Афганістана.

З пачатку года Варшава выгнала ўжо больш за тысячу іншаземцаў. Сярод іх нелегалы і тыя, хто ўчыніў злачынствы, уключаючы арганізацыю нелегальнай міграцыі.

Паводле слоў польскіх улад, утрымліваць асуджаных дорага. Парушальнікаў адправяць адбываць пакаранне на радзіму.