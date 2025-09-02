3.69 BYN
Варшава масава дэпартуе іншаземцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польскі рэжым робіць больш жорсткай міграцыйную палітыку. Звесткі ўражваюць: рэестр іншаземцаў, якім загадана пакінуць краіну, вырас удвая з 2021 года і зараз налічвае 31 тыс. чалавек.
Лідары гэтага антырэйтынгу - украінцы. Павінны быць дэпартаваны 6 тыс. чалавек. У радах "непажаданых" таксама грамадзяне Грузіі, Сірыі і Афганістана.
З пачатку года Варшава выгнала ўжо больш за тысячу іншаземцаў. Сярод іх нелегалы і тыя, хто ўчыніў злачынствы, уключаючы арганізацыю нелегальнай міграцыі.
Паводле слоў польскіх улад, утрымліваць асуджаных дорага. Парушальнікаў адправяць адбываць пакаранне на радзіму.