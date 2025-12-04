3.76 BYN
Варшава назвала прычыну прадаўжэння дзеяння буфернай зоны на мяжы з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Варшава з сённяшняга дня прадоўжыла дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларуссю яшчэ на 90 дзён. Мера была ўведзена яшчэ ў чэрвені мінулага года і ўжо некалькі разоў прадаўжалася. Таксама ў 2024-м на мяжы з'явілася агароджа даўжынёй 186 км і вышынёй 5 м. Яе кошт склаў каля 400 млн долараў.
Афіцыйнай прычынай такіх мер польскія ўлады называюць барацьбу з нелегальнай міграцыяй. На справе буферная зона дазваляе схаваць ад вачэй грамадскасці і СМІ здзекі над бежанцамі.