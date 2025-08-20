3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Вашынгтон прапануе Еўропе ўзяць на сябе ключавую ролю ў забеспячэнні міру ва Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Пентагоне заявілі, што будуць мінімальна ўдзельнічаць у даванні якіх-небудзь гарантый бяспекі Украіне, піша Politico. Па сутнасці, Вашынгтон прапануе Еўропе ўзяць на сябе ключавую ролю ў забеспячэнні міру ва Украіне. І гэта менавіта тое, чаго баяцца еўралідары.
Паводле звестак выдання, яны патрабавалі ад амерыканскага боку раскрыць інфармацыю аб тым, якія войскі і тэхніку ён гатовы даць.
"Зараз становіцца ўсё больш відавочным, што прэзідэнт ЗША Дональд Трамп будзе разлічваць на Стары Свет у забеспячэнні доўгатэрміновага міру, а Еўропа будзе ажыццяўляць гэта на месцы, - заявіла крыніцу выдання і дадала, - ЗША не ўзялі на сябе ніякіх абавязацельстваў".