Велікоднае перамір'е - Расія і Украіна дамовіліся пра спыненне агню

Расія абвясціла велікоднае перамір'е. Яно будзе дзейнічаць з 16:00 11 красавіка да канца дня 12 красавіка.

Масква заклікала Кіеў узяць прыклад, але пакінула за сваёй арміяй права наносіць удары ў адказ у выпадку парушэння перамір'я праціўнікам.

Зяленскі ўжо пацвердзіў, што Украіна далучаецца да велікоднага спынення агню. Паводле яго словаў, яно, пры жаданні расійскага боку, можа працягнуцца і пасля заканчэння велікодных святкаванняў.

