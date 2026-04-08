Велікоднае перамір'е - Расія і Украіна дамовіліся пра спыненне агню
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Расія абвясціла велікоднае перамір'е. Яно будзе дзейнічаць з 16:00 11 красавіка да канца дня 12 красавіка.
Масква заклікала Кіеў узяць прыклад, але пакінула за сваёй арміяй права наносіць удары ў адказ у выпадку парушэння перамір'я праціўнікам.
Зяленскі ўжо пацвердзіў, што Украіна далучаецца да велікоднага спынення агню. Паводле яго словаў, яно, пры жаданні расійскага боку, можа працягнуцца і пасля заканчэння велікодных святкаванняў.