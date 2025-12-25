Вялікабрытанія ўводзіць ваеннае навучанне для выпускнікоў школ

Вялікабрытанія плануе ўвесці ваеннае навучанне для моладзі. Праграма разлічана на выпускнікоў школ, якія вырашаць скарыстацца сваім правам зрабіць перапынак на год перад паступленнем у ВНУ.

Звычайна гэты час выкарыстоўваецца для павышэння кваліфікацыі, падарожжаў або заробку. Аднак Лондан вырашыў прапанаваць іншую альтэрнатыву - падрыхтоўку да магчымага ўдзелу ў ваенных канфліктах.

Праграма разлічана на 13 тыдняў. Яе плануюць запусціць ужо ў сакавіку 2026 года. Для пачатку Мінабароны Злучанага Каралеўства плануе набраць такім чынам 150 навабранцаў ва ўзросце да 25 гадоў. Аднак у будучыні штогод ва ўзброеныя сілы будуць прыцягваць да 1 тыс. чалавек.