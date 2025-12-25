Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Вялікабрытанія ўводзіць ваеннае навучанне для выпускнікоў школ

Вялікабрытанія плануе ўвесці ваеннае навучанне для моладзі. Праграма разлічана на выпускнікоў школ, якія вырашаць скарыстацца сваім правам зрабіць перапынак на год перад паступленнем у ВНУ.

Звычайна гэты час выкарыстоўваецца для павышэння кваліфікацыі, падарожжаў або заробку. Аднак Лондан вырашыў прапанаваць іншую альтэрнатыву - падрыхтоўку да магчымага ўдзелу ў ваенных канфліктах.

Праграма разлічана на 13 тыдняў. Яе плануюць запусціць ужо ў сакавіку 2026 года. Для пачатку Мінабароны Злучанага Каралеўства плануе набраць такім чынам 150 навабранцаў ва ўзросце да 25 гадоў. Аднак у будучыні штогод ва ўзброеныя сілы будуць прыцягваць да 1 тыс. чалавек.

Разделы:

У свецеЕўропа