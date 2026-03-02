3.75 BYN
Вярхоўнага лідара Ірана Алі Хаменеі пахаваюць у Мешхедзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вярхоўнага лідара Ірана Алі Хаменеі пахаваюць у Мешхедзе - яго родным горадзе. Пра гэта паведамляе агенцтва Fars. Сама цырымонія развітання плануецца ў Тэгеране, дэталі будуць абвешчаны пасля сцвярджэння.
Пры гэтым удакладняецца, што Хаменеі не пакінуў рэкамендацый па выбары пераемніка. Гэта пытанне павінен вырашыць Савет экспертаў, меркавана, выбары могуць прайсці 6 сакавіка.
У арміі Ізраіля тым часам пацвердзілі ўдар па будынку, дзе павінны былі абраць пераемніка Вярхоўнага лідара. Іранскія СМІ заяўляюць, што ў выніку атакі на Кум 6 чалавек загінулі і яшчэ 20 паранены.