Выбух адбыўся ля яўрэйскай школы ў Амстэрдаме
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Амстэрдаме побач з яўрэйскай школай адбыўся выбух. Аб пацярпелых не паведамляецца. Мэр горада назвала здарэнне мэтанакіраваным нападам на яўрэйскую суполку. Да месца аператыўна накіраваліся экстранныя службы. У горадзе дзейнічаюць узмоцненыя меры бяспекі пасля нядаўніх атак на сінагогі ў Ратэрдаме і бельгійскім Льежы.
Нагадаем, у ЗША днямі бежанец ліванскага паходжання на аўтамабілі пратараніў будынак сінагогі і адкрыў там страляніну. Ён быў ліквідаваны. СМІ паведамлялі, што сваякі ліванца загінулі пры ўдары Ізраіля.