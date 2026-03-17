3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
WP: Пентагон запытаў больш як 200 млрд долараў на аперацыю супраць Ірана
Пентагон запытаў больш як 200 млрд долараў на вядзенне ваеннай аперацыі супраць Ірана, паведамляе Washington Post. Акрамя таго, адміністрацыя ЗША разглядае магчымасць перакідання на Блізкі Усход тысяч дадатковых вайскоўцаў.
Між тым, абмен ударамі ў рэгіёне працягваецца. Як паведамляе армія Ізраіля, упершыню з пачатку ваеннай аперацыі атакаваныя больш як 200 цэляў на поўначы Ірана, уключаючы ракетныя аб'екты і сродкі СПА.
У сваю чаргу, Тэгеран атакуе нафтаперапрацоўчы комплекс краін Блізкага Усходу. Пад удары трапіў найбуйнейшы комплекс па вытворчасці СПГ у Катары, там пачаўся моцны пажар.
Таксама спынены працы на найбуйнейшым комплексе па перапрацоўцы прыроднага газу ў Абу-Дабі. Раней у КСІР заяўлялі, што атакі на энергааб'екты сталі вымушаным адказам на ўдары па іранскіх нафтавых аб'ектах.
Ахвярамі атак ЗША і Ізраіля сталі ўжо больш як 20 тысяч іранцаў, сярод іх 206 непаўналетніх, паведамляе Міністэрства аховы краіны.