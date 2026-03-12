WSJ: ЗША не збіраюцца ў найбліжэйшы час завяршаць аперацыю супраць Ірана
Вашынгтон паабяцаў узнагароду да 10 млн долараў за звесткі аб месцазнаходжанні новага вярхоўнага лідара Ірана Маджтабы Хаменеі. Пра гэта паведаміў Дзярждэп ЗША.
ЗША перакідаюць дадатковыя сілы ў рэгіён
На Блізкі Усход, піша The Wall Street Journal, перакінуць экспедыцыйны атрад марской пяхоты (каля 5 тыс. чалавек) і дадатковыя караблі. Таксама на авіябазу ў Вялікабрытаніі прыбылі яшчэ 3 стратэгічныя бамбардзіроўшчыкі. Як піша Axios, улады Ізраіля разлічваюць значна нарасціць маштабы наземнай ваеннай аперацыі на тэрыторыі Лівана. ЗША падтрымліваюць гэтыя планы.
Бакі працягваюць абменьвацца ўдарамі. Іранскі беспілотнік атакаваў пасольства ЗША ў Багдадзе. Паводле звестак тэлеканала "Аль-Хадат", мішэнню ўдараў былі сістэмы СПА на тэрыторыі дыпмісіі. Таксама абстраляны ваенныя базы ЗША ў Іраку. Чарговы абстрэл засеклі ізраільскія ваенныя, ідзе перахоп ракет. Наносяцца ўдары і па Іране. Практычна цалкам разбураны будынак штаба КСІР у Тэгеране.
Акрамя таго, балістычныя ракеты па Іране запусцілі з Бахрэйна. Хто гэта зрабіў, невядома, але гэта першы пацверджаны прыклад атакі на Іран з краін заліва. Таксама, як заявіў Трамп, былі знішчаны ўсе ваенныя цэлі на іранскім востраве Харк.