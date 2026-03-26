Якая краіна стане наступнай пасля Ірана - Трамп выступіў з пагрозай

Трамп выступіў у Маямі з шэрагам гучных заяў. Спачатку ён назваў Армузскі праліў "пралівам Трампа", і далёка не факт, што гэта быў жарт: дастаткова ўспомніць, напрыклад, што нядаўна картографы Злучаных Штатаў афіцыйна пераназвалі Мексіканскі заліў у "Амерыканскі".

Выступіў гаспадар Белага дома і з шэрагам іншых палітычных дэкларацый, у сур'ёзнасці якіх не прыходзіцца сумнявацца. Па яго словах, Куба стане наступнай пасля Ірана. Ён таксама паабяцаў зняць з фінансавага забеспячэння Паўночнаатлантычны альянс.

"Мы трацім на НАТА сотні мільярдаў долараў штогод - на іх абарону. Мы заўсёды прыйшлі б ім на дапамогу, але зараз, з улікам іх паводзін, яны нам ужо і не патрэбныя. Не патрэбныя! Гэта навіна з разраду "тэрмінова ў нумар", не ці так? Відаць, я толькі што выдаў вам сакрэт. Які нам сэнс дапамагаць імі, калі яны не дапамагаюць нам?" - абурыўся кіраўнік Белага дома.