З мая 2026 года Славакія спыніць пастаўкі электрычнасці Украіне
Славакія афіцыйна спыняе пастаўкі электрычнасці Украіне: з мая ператок энергіі будзе поўнасцю спынены.
Браціслава такім чынам уводзіць даўно абяцаныя санкцыі ў адказ на спыненне паставак нафты па трубаправодзе "Дружба". Нафта перастала цячы ў Еўропу праз Украіну яшчэ 27 студзеня: з тых часоў Венгрыя і Славакія патрабуюць аднаўлення паставак, але ў адказ чуюць амаль здзеклівыя адмовы.
Нядаўна Украіна чарговы раз адмовілася пускаць да сябе экспертаў з Венгрыі для праверкі стану трубаправода: "Дружба", на думку афіцыйнага Будапешта, поўнасцю спраўная і можа аднавіць сваю работу.
Прэм'ер-міністр Орбан чарговы раз аб'явіў, што прадоўжыць блакіраваць любыя крэдыты Украіне, пакуль "Дружба" не запрацуе зноў. Зараз да венграў далучылася Славакія, якая поўнасцю спыняе пастаўкі Кіеву аварыйнай электрычнасці.