Захад прадоўжыць забяспечваць Кіеў зброяй у 2026 годзе
Нягледзячы на мірныя перамовы, 15 краін у рамках сустрэчы ў фармаце "Рамштайн" узялі на сябе абавязацельствы забяспечваць зброяй Украіну. Сярод лідараў па тратах Германія.
Берлін у 2026 годзе павялічыць падтрымку Кіева, выдзеліўшы дадаткова 3 млрд еўра. Такім чынам аб'ём ваеннай дапамогі вырасце да 11,5 млрд. Акрамя таго, "незалежная" ўжо атрымала ад Германіі дадатковыя сістэмы СПА Patriot і IRIS-T, а ў 2026-м запланавана пастаўка вялікай колькасці ракет.
Іншыя краіны, сярод якіх Брытанія, Канада, Нідэрланды і прыбалтыйскія тыгры, маюць намер укласці сотні мільёнаў долараў у сістэмы СПА і вытворчасць беспілотнікаў.
Па выніках 2025 года Украіна разлічвае атрымаць ваенную дапамогу на рэкордную суму - 45 млрд долараў, а ў 2026-м агульныя абаронныя патрэбнасці Кіева складуць 120 млрд долараў.