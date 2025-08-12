Завяршылася відэаканферэнцыя Трампа з лідарамі ЕС і генеральным сакратаром НАТА. Удзельнічаў у ёй і Зяленскі. Ён спецыяльна прыехаў у Берлін.

Паводле інфармацыі, што паступае, прэзідэнт ЗША паабяцаў, што ніякія рашэнні наконт уступак украінскіх тэрыторый без Украіны прымацца не будуць.

Зяленскі ў сваю чаргу перадаў амерыканцу патрабаванні ад Кіева Расіі. Гэта перамір'е без усялякіх умоў, міжнародныя гарантыі бяспекі і трыльён долараў контрыбуцый.

Акрамя таго, Украіна дабіваецца правядзення трохбаковых перамоў з удзелам Зяленскага. Ёсць інфармацыя, што для іх правядзення ў канцы будучага тыдня ўжо нават падшукваюць месца.

А еўрапейцы дабіваюцца, каб у перамовах была хоць нейкая і іх роля.