3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Завяршылася відэаканферэнцыя Трампа з лідарамі ЕС. Што вядома?
Завяршылася відэаканферэнцыя Трампа з лідарамі ЕС і генеральным сакратаром НАТА. Удзельнічаў у ёй і Зяленскі. Ён спецыяльна прыехаў у Берлін.
Паводле інфармацыі, што паступае, прэзідэнт ЗША паабяцаў, што ніякія рашэнні наконт уступак украінскіх тэрыторый без Украіны прымацца не будуць.
Зяленскі ў сваю чаргу перадаў амерыканцу патрабаванні ад Кіева Расіі. Гэта перамір'е без усялякіх умоў, міжнародныя гарантыі бяспекі і трыльён долараў контрыбуцый.
Акрамя таго, Украіна дабіваецца правядзення трохбаковых перамоў з удзелам Зяленскага. Ёсць інфармацыя, што для іх правядзення ў канцы будучага тыдня ўжо нават падшукваюць месца.
А еўрапейцы дабіваюцца, каб у перамовах была хоць нейкая і іх роля.
Так або інакш у еўрапейцаў і Зяленскага ўяўленне аб контурах магчымага міру ніяк не супадае з амерыканскім і расійскім. А таму да ўдзелу ў пятнічных перамовах Пуціна і Трампа нікога не запрашаюць.