Злучаныя Штаты пазбаўляюцца рабочай сілы

Палітыка Трампа ў дзеянні. Адток мігрантаў з ЗША прывёў да недахопу рабочай сілы ў краіне.

Асабліва моцна пацярпелі сельская і лясная гаспадаркі, дзе мігранты складаюць 45 % ад агульнай колькасці супрацоўнікаў. Пад пагрозай і будаўнічая сфера ЗША, у якой траціна занятых - перасяленцы. Крызіс пагражае і ахове здароўя ЗША. Больш як 40 % памочнікаў па доглядзе - мігранты.

Эканамісты б'юць трывогу, пагроза дэпартацыі і масавыя рэйды міграцыйных службаў вымушаюць з'язджаць са Штатаў і тых, хто пераехаў туды легальна. Паводле даных Бюро перапісу насельніцтва ЗША, упершыню з 60-х гадоў мінулага стагоддзя ў Злучаных Штатах назіраецца паніжэнне колькасці перасяленцаў - з'ехала парадку 1 млн 200 тыс. чалавек.

Эканамісты прагназуюць спад ВУП ЗША на 1,3 %, а таксама дэградацыю галін, пазбаўленых рабочай сілы мігрантаў.