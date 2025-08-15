3.72 BYN
ЗША аб'яўляюць вайну наркакартэлям
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Узброеныя сілы ЗША накіравалі дадатковыя сродкі ў воды Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна ў рамках барацьбы з наркакартэлямі.
Як перадае CNN, на Карыбы накіроўваюцца больш за 4 тысячы марскіх пехацінцаў, атамная ўдарная падводная лодка, дадатковы разведвальны самалёт, некалькі эсмінцаў і ракетны крэйсер. Дадатковыя сродкі накіраваны на ліквідацыю пагроз нацыянальнай бяспекі ЗША з боку спецыяльна пазначаных наркатэрарыстычных арганізацый у рэгіёне, заяўляюць амерыканскія ўлады.