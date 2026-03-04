3.74 BYN
ЗША адмовіліся прымаць бежанцаў з Блізкага Усходу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША дэманстратыўна адмаўляюцца прымаць бежанцаў з Блізкага Усходу: кіраўнік Пентагона Піт Хегсет заявіў, што ніякіх планаў па прыёме новай хвалі мігрантаў няма, і адказнасць ляжыць на краінах рэгіёна.
Піт Хегсет, міністр вайны ЗША:
"Думаю, можна з упэўненасцю сказаць, што планаў па прыёме новай хвалі бежанцаў з Блізкага Усходу ў Злучаных Штатаў Амерыкі няма. Як прэзідэнт ужо даўно адзначаў, у рэгіёне ёсць шмат краін, здольных аказаць падобную падтрымку ў выпадку неабходнасці".
Гэтая заява прагучала ў кантэксце растучай боязі гуманітарнага крызісу. Паводле звестак ААН, з пачатку апошняга абвастрэння сітуацыі на Блізкім Усходзе свой дом былі вымушаны пакінуць ужо больш чым 330 тыс. чалавек.