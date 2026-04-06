ЗША і Іран узгаднілі двухтыднёвае спыненне агню

Паводле яго словаў, рашэнне прынята пасля кантактаў з пакістанскім бокам і пры ўмове адкрыцця Армузскага праліва. Трамп таксама адзначыў, што Штаты ўжо дасягнулі і перасягнулі ўсе ваенныя цэлі і назваў 10-пунктную прапанову Ірана рабочай асновай для перамоў.

У Белым доме заявілі, што да рэжыму спынення агню далучыцца і Ізраіль. Аднак у офісе Нетаньяху падкрэслілі, што перамір'е ЗША і Ірана не закране Ліван.

У сваю чаргу, у Тэгеране абвясцілі аб перамозе над ЗША. Савет бяспекі Ісламскай Рэспублікі пацвердзіў спыненне баявых дзеянняў і апублікаваў план аб міры з 10 пунктаў, на які Вашынгтон, як сцвярджаецца, даў сваю згоду. Так, ЗША нібы згодныя пакінуць кантроль над Армузскім пралівам за Тэгеранам, тое ж самае датычыцца і права на працяг узбагачэння ўрана. Пры гэтым Вашынгтон згодны выплаціць кампенсацыю, зняць санкцыі і вывесці войскі з Блізкага Усходу.