ЗША і Іран узгаднілі двухтыднёвае спыненне агню
Літаральна за паўтары гадзіны да заканчэння тэрміна ўльтыматума Трампа, калі амерыканскія бамбардзіроўшчыкі ўжо былі ў паветранай прасторы Блізкага Усходу, прэзідэнт ЗША абвясціў пра двухтыднёвае спыненне агню.
Паводле яго словаў, рашэнне прынята пасля кантактаў з пакістанскім бокам і пры ўмове адкрыцця Армузскага праліва. Трамп таксама адзначыў, што Штаты ўжо дасягнулі і перасягнулі ўсе ваенныя цэлі і назваў 10-пунктную прапанову Ірана рабочай асновай для перамоў.
У Белым доме заявілі, што да рэжыму спынення агню далучыцца і Ізраіль. Аднак у офісе Нетаньяху падкрэслілі, што перамір'е ЗША і Ірана не закране Ліван.
У сваю чаргу, у Тэгеране абвясцілі аб перамозе над ЗША. Савет бяспекі Ісламскай Рэспублікі пацвердзіў спыненне баявых дзеянняў і апублікаваў план аб міры з 10 пунктаў, на які Вашынгтон, як сцвярджаецца, даў сваю згоду. Так, ЗША нібы згодныя пакінуць кантроль над Армузскім пралівам за Тэгеранам, тое ж самае датычыцца і права на працяг узбагачэння ўрана. Пры гэтым Вашынгтон згодны выплаціць кампенсацыю, зняць санкцыі і вывесці войскі з Блізкага Усходу.
Чакаецца, што першы раўнд прамых перамоў пройдзе ў Ісламабадзе 10 красавіка. У МЗС Ірана паведамілі, што на працягу двух тыдняў будзе забяспечаны бяспечны праход праз Армузскі праліў пры каардынацыі з узброенымі сіламі краіны.
І, як паведамляюць СМІ, план спынення агню прадугледжвае, што Іран і Аман змогуць спаганяць плату з судоў, якія праходзяць праз Армузскі праліў. Так, Тэгеран плануе выкарыстаць атрыманыя сродкі на аднаўленне.