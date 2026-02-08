3.73 BYN
ЗША хочуць завяршыць канфлікт ва Украіне да лета 2026 года
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Праект мірнага пагаднення па Украіне збіраюцца падрыхтаваць да сакавіка 2026 года. Reuters пацвярджае інфармацыю, што ўкраінскія і амерыканскія чыноўнікі абмеркавалі графік, згодна з якім да першага месяца вясны будзе падрыхтаваны праект мірнага пагаднення, а ў маі ва Украіне павінен адбыцца рэферэндум па пагадненні і выбары.
Адзначаецца, што Кіеў таксама хоча дабіцца ад Захаду гарантый бяспекі для прадухілення магчымага аднаўлення баявых дзеянняў. Гэта павінна адбыцца пасля ўступлення ў сілу пагаднення аб спыненні агню.
Пры гэтым, як адзначае агенцтва, спешка Белага дома тлумачыцца жаданнем Трампа закрыць украінскі кейс да восені. Затым яго адміністрацыя поўнасцю пераключыцца на ўнутраныя справы перад прамежкавымі выбарамі ў Кангрэс ЗША.