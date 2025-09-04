3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
ЗША маюць намер скараціць праграмы ваеннай дапамогі Еўропе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША маюць намер скараціць праграмы ваеннай дапамогі Еўропеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77939607-f251-4a72-a0ba-930b311c8441/conversions/3a37a5e1-0ab3-443d-96ba-95c5a6fdd1d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77939607-f251-4a72-a0ba-930b311c8441/conversions/3a37a5e1-0ab3-443d-96ba-95c5a6fdd1d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77939607-f251-4a72-a0ba-930b311c8441/conversions/3a37a5e1-0ab3-443d-96ba-95c5a6fdd1d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77939607-f251-4a72-a0ba-930b311c8441/conversions/3a37a5e1-0ab3-443d-96ba-95c5a6fdd1d9-xl-___webp_1920.webp 1920w
Захад згортвае лавачку псеўдадапамогі. Амерыканцы з 2026 года, хутчэй за ўсё, абнуляць фінансавую падтрымку арміі прыбалтыйскай рэспублікі, заявілі ў мінабароны Літвы.
Там удакладнілі, што гэта рашэнне закране не толькі дзяржавы Усходняй Еўропы, але і наогул усе еўрапейскія краіны. Такім спосабам Вашынгтон хоча падштурхнуць дзяржавы кантынента да таго, каб яны больш укладваліся ва ўласную абарону. Раней адобраныя сродкі будуць даступныя да канца верасня 2026 года, а новыя адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа для гэтых мэт не запытвала.