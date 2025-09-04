Глядзець анлайнПраграма ТБ
ЗША маюць намер скараціць праграмы ваеннай дапамогі Еўропе

Захад згортвае лавачку псеўдадапамогі. Амерыканцы з 2026 года, хутчэй за ўсё, абнуляць фінансавую падтрымку арміі прыбалтыйскай рэспублікі, заявілі ў мінабароны Літвы.

Там удакладнілі, што гэта рашэнне закране не толькі дзяржавы Усходняй Еўропы, але і наогул усе еўрапейскія краіны. Такім спосабам Вашынгтон хоча падштурхнуць дзяржавы кантынента да таго, каб яны больш укладваліся ва ўласную абарону. Раней адобраныя сродкі будуць даступныя да канца верасня 2026 года, а новыя адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа для гэтых мэт не запытвала.