ЗША пагражаюць Расіі "найбуйнейшым" пакетам санкцый у выпадку правалу перамоў па Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША падрыхтавалі "найбуйнейшы" пакет санкцый супраць Расіі. Увядзенне мер залежыць ад ходу перамоў аб урэгуляванні ва Украіне, заявіў міністр фінансаў Штатаў.
Па словах Скота Бесента, Вашынгтон можа працягнуць ціснуць на Маскву праз новыя рэстрыкцыі, у тым ліку супраць ценявога флота Расіі.
Пазіцыя, як падкрэсліваюць у амерыканскай адміністрацыі, адпавядае падыходу Трампа да знешняй палітыкі, які грунтуецца на прагматызме і выключна нацыянальных інтарэсах.