ЗША перахапілі ў Індыйскім акіяне танкер

У Індыйскім акіяне Злучаныя Штаты перахапілі танкер, які, як мяркуецца, парушаў санкцыйны рэжым Вашынгтона.

Паводле публікацыі Пентагона ў адной з сацыяльных сетак, амерыканцы адсочвалі рух танкера па шляху "з Карыбскага басейна ў Індыйскі акіян". У заяве не прыводзяцца якія-небудзь падрабязнасці адносна перахопленага судна.

Раней ЗША ўжо перахаплялі нафтавыя танкеры, спасылаючыся на перавозку імі венесуэльскай нафты.

