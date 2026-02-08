3.73 BYN
ЗША перахапілі ў Індыйскім акіяне танкер
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Індыйскім акіяне Злучаныя Штаты перахапілі танкер, які, як мяркуецца, парушаў санкцыйны рэжым Вашынгтона.
Паводле публікацыі Пентагона ў адной з сацыяльных сетак, амерыканцы адсочвалі рух танкера па шляху "з Карыбскага басейна ў Індыйскі акіян". У заяве не прыводзяцца якія-небудзь падрабязнасці адносна перахопленага судна.
Раней ЗША ўжо перахаплялі нафтавыя танкеры, спасылаючыся на перавозку імі венесуэльскай нафты.