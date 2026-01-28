3.74 BYN
ЗША перакінулі шосты эсмінец у раён Персідскага заліва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вашынгтон нарошчвае ваенную прысутнасць на Блізкім Усходзе: у раён Персідскага заліва быў перакінуты шосты па ліку эсмінец. Пра гэта паведамляе Reuters, спасылаючыся на неназванага амерыканскага чыноўніка.
Выданне ўдакладняе, што зараз у рэгіёне Блізкага Усходу ў ЗША маюцца адзін авіяносец, шэсць эсмінцаў і тры караблі ўзбярэжнай зоны.
Раней дзяржсакратар ЗША Марк Рубіа заявіў, што Вашынгтон не выключае магчымасці правядзення ваеннай аперацыі супраць Ірана. Ён пацвердзіў, што ЗША плануюць працягваць нарошчваць ваенную прысутнасць на Блізкім Усходзе ў сувязі з чарговым вітком напружанасці вакол Тэгерана.