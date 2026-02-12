Глядзець анлайнПраграма ТБ
ЗША схіляюць Украіну да ўступак у дачыненні да Данбаса

ЗША ўзмацнілі націск на Украіну. Пра гэта паведамляе The New York Times са спасылкай на ўкраінскіх чыноўнікаў.

У матэрыяле адзначаецца: адміністрацыя Дональда Трампа схіляе Кіеў да ўступак у дачыненні да Данбаса. Аднак "незалежная" спачатку хоча атрымаць ад Захаду гарантыі бяспекі.

Таксама з публікацыі стала вядома, што падчас перамоў у Абу-Дабі ў лютым ЗША заклікалі Украіну правесці прэзідэнцкія выбары да 15 мая. Вашынгтон пагражаў выйсці з перагаворнага працэсу, калі Кіеў не будзе гатовы да кампрамісу.

