3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
ЗША схіляюць Украіну да ўступак у дачыненні да Данбаса
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША ўзмацнілі націск на Украіну. Пра гэта паведамляе The New York Times са спасылкай на ўкраінскіх чыноўнікаў.
У матэрыяле адзначаецца: адміністрацыя Дональда Трампа схіляе Кіеў да ўступак у дачыненні да Данбаса. Аднак "незалежная" спачатку хоча атрымаць ад Захаду гарантыі бяспекі.
Таксама з публікацыі стала вядома, што падчас перамоў у Абу-Дабі ў лютым ЗША заклікалі Украіну правесці прэзідэнцкія выбары да 15 мая. Вашынгтон пагражаў выйсці з перагаворнага працэсу, калі Кіеў не будзе гатовы да кампрамісу.