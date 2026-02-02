ЗША спрабуюць задушыць Кубу пасродкам нафтавага эмбарга

Урад Кубы выступіў з заявай, у якой пацвярджае сваю гатоўнасць супрацоўнічаць з уладамі Злучаных Штатаў у справе барацьбы з тэрарызмам, адмываннем грошай і ў рашэнні іншых праблем глабальнай бяспекі. Гэты мемарандум з'явіўся неўзабаве пасля выступлення Трампа, дзе той паведаміў, што яго адміністрацыя ўстанавіла кантакты з кубінскім кіраўніцтвам. Такім чынам, і тут з'явілася магчымасць пошуку кампрамісу.



Пакуль жа амерыканцы спрабуюць задушыць Кубу з прымяненнем паліўнага эмбарга. З-за пагроз Трампа пастаўкі нафты на Востраў свабоды спынілі як Венесуэла, так і Мексіка. Паводле самых аптымістычных ацэнак, паліва кубінцам хопіць тыдні на два. Прычым, замясціць пастаўкі цалкам немагчыма: ні адна краіна планеты не рызыкне пагрэбаваць пагрозамі амерыканцаў.