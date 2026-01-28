3.74 BYN
ЗША ўвялі рэжым надзвычайнага здарэння з-за пагрозы з боку Кубы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША абвясцілі пра надзвычайнае становішча з-за таго, што Куба ўяўляе пагрозу нацбяспецы. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што краіна нібы супрацоўнічае з варожымі дзяржавамі і групоўкамі, таму сітуацыя патрабуе жорсткіх мер.
Акрамя таго, Белы дом плануе ўвесці дадатковыя мыты супраць краін, якія працягваюць пастаўляць нафту Кубе. У Вашынгтоне лічаць, што гэта дапамагае кіраўніцтву краіны захоўваць устойлівасць. Ва ўказе гаворыцца, што любая краіна, якая прадае або адпраўляе нафту на Востраў Свабоды, сутыкнецца з тарыфамі пры экспарце тавараў у ЗША.