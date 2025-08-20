3.69 BYN
ЗША ўвялі санкцыі супраць яшчэ 4 суддзяў МКС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША ўвялі санкцыі яшчэ супраць 4 суддзяў Міжнароднага крымінальнага суда. Сярод тых, хто стаў аб'ектам амерыканскіх рэстрыкцый, - прадстаўнікі Канады, Францыі, астравоў Фіджы і Сенегала. Зараз усе гэтыя людзі могуць быць арыштаваныя пры з'яўленні на тэрыторыі ЗША. Ім закрыюць рахункі ў амерыканскіх банках.
Таксама з гэтымі людзьмі забаронена супрацоўніцтва любым амерыканскім установам. Раней аналагічныя меры ўздзеяння былі прыняты сураць старшыні МКС і яго намесніка.
Прычынай санкцый Вашынгтон называе той факт, што Міжнародны крымінальны суд узбудзіў справы супраць грамадзян ЗША і Ізраіля без згоды гэтых дзяржаў.