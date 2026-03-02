Глядзець анлайнПраграма ТБ
3 сакавіка - Міжнародны дзень аховы вуха і слыху

3 сакавіка - Міжнародны дзень аховы вуха і слыху. У беларускім РНПЦ отарыналарынгалогіі магчымасць чуць атрымліваюць тысячы пацыентаў, у тым ліку і дзеці. Аперацыі ў гэтым кірунку ўнікальныя і высокатэхналагічныя.

У верасні 2025 года ў краіне была праведзена тысячная кахлеарная імплантацыя. Пацыентам стала падгадаванае дзіця з Віцебска.

За апошнія 10 гадоў ніводны пацыент з Беларусі з отарыналарынгалагічнымі паталогіямі не выехаў за межы нашай краіны для лячэння. Усю медыцынскую дапамогу аказваюць нашы медыкі.

