3 сакавіка - Міжнародны дзень аховы вуха і слыху
Аўтар:Рэдакцыя news.by
3 сакавіка - Міжнародны дзень аховы вуха і слыху. У беларускім РНПЦ отарыналарынгалогіі магчымасць чуць атрымліваюць тысячы пацыентаў, у тым ліку і дзеці. Аперацыі ў гэтым кірунку ўнікальныя і высокатэхналагічныя.
У верасні 2025 года ў краіне была праведзена тысячная кахлеарная імплантацыя. Пацыентам стала падгадаванае дзіця з Віцебска.
За апошнія 10 гадоў ніводны пацыент з Беларусі з отарыналарынгалагічнымі паталогіямі не выехаў за межы нашай краіны для лячэння. Усю медыцынскую дапамогу аказваюць нашы медыкі.
Фота pixabay.com