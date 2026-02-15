5 новых апаратаў ШВЛ перададзены мінскай БХМД

Таксама атрыманая тэхніка - гэта "разумныя" памочнікі для ўрачоў. Апараты абсталяваны інтэлектуальнымі сістэмамі.

Клопат патрэбен і самім медыкам, якія кругласутачна аказваюць дапамогу іншым. Іх галоўная задача - выратаваць жыццё. І такая нагрузка адбіваецца як на фізічным, так і на маральным стане саміх урачоў. Дзякуючы падтрымцы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба ў бальніцы зараз з'явілася ўласная трэнажорная зала з сучасным абсталяваннем. Аб яе неабходнасці гаварылі самі супрацоўнікі.