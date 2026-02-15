3.72 BYN
5 новых апаратаў ШВЛ перададзены мінскай БХМД
Арсенал мінскай бальніцы хуткай дапамогі папоўніўся пяццю новымі апаратамі ШВЛ. Новае абсталяванне дазволіць значна палепшыць якасць аказання дапамогі пацыентам, якія знаходзяцца на штучнай вентыляцыі лёгкіх.
Таксама атрыманая тэхніка - гэта "разумныя" памочнікі для ўрачоў. Апараты абсталяваны інтэлектуальнымі сістэмамі.
Клопат патрэбен і самім медыкам, якія кругласутачна аказваюць дапамогу іншым. Іх галоўная задача - выратаваць жыццё. І такая нагрузка адбіваецца як на фізічным, так і на маральным стане саміх урачоў. Дзякуючы падтрымцы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба ў бальніцы зараз з'явілася ўласная трэнажорная зала з сучасным абсталяваннем. Аб яе неабходнасці гаварылі самі супрацоўнікі.
Сёння ў найбуйнейшай медустанове краіны працуюць каля 2 тыс. супрацоўнікаў. Зараз лячэнне тут праходзяць каля тысячы пацыентаў. Высокая кваліфікацыя персаналу і сучасная тэхніка дазваляюць паспяхова змагацца за жыццё кожнага.