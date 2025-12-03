3.74 BYN
5 снежня - Міжнародны дзень валанцёра
5 снежня - Міжнародны дзень валанцёра. Да свята ў Беларусі стартавала рэспубліканская акцыя "Сіла валанцёрскага сэрца".
Донары здаюць кроў у гарадскім цэнтры трансфузіялогіі. Штодня ў цэнтр прыходзяць каля 150 чалавек, але ў перыяд акцыі іх значна больш.
Колькасць аператыўных умяшанняў не зніжаецца, а толькі расце, менавіта таму запасы крыві неабходна папаўняць. Кожны дзень толькі ў 6-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска выдаецца больш за 40 літраў крыві.
"Мы павінны выдатна разумець, што кроў можа выратаваць жыццё іншага чалавека. Вядома ж, павінны прымаць актыўны ўдзел маладыя грамадзяне", - адзначыў Раман Бандарук, намеснік кіраўніка адміністрацыі Партызанскага раёна Мінска.
Колькасць маладых людзей, якія прымаюць удзел у ініцыятыве, з года ў год павялічваецца. Акцыя "Сіла валанцёрскага сэрца" ўжо стала традыцыйнай, прадоўжыцца яна да 12 снежня.
Цэнтры трансфузіялогіі па ўсёй Беларусі працуюць круглы год.