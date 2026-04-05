7 красавіка адзначаецца Сусветны дзень здароўя

7 красавіка - Сусветны дзень здароўя. У Беларусі дзякуючы дыспансерызацыі ў 2025 годзе ў больш чым 13 тыс. мінчан была выяўлена анкалагічная паталогія.

Як адзначылі прадстаўнікі камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама, у больш як 95 % выпадкаў праблемы былі выяўлены менавіта на ранніх стадыях.

Так, у якасці прафілактычнай меры ў сталіцы стартаваў маштабны праект "Белая Русь" - за здаровую Беларусь!". Асаблівая ўвага надаецца прафілактыцы хранічных неінфекцыйных захворванняў. Сардэчна-сасудзістыя захворванні, цукровы дыябет, анкалагічныя паталогіі першыя ў спісе прычын смяротнасці і інваліднасці.

Прайсці дыспансерызацыю можна ў любы зручны для пацыента дзень у паліклініцы па месцы жыхарства. Як правіла, працэдура займае ўсяго адзін дзень, калі не ўзнікае неабходнасці дадатковых абследаванняў і наведвання вузкіх спецыялістаў.