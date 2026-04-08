IX з'езд кардыёлагаў праходзіць у Мінску
9 красавіка ў Мінску стартаваў IX з'езд кардыёлагаў, кардыяхірургаў, рэнтгенэндаваскулярных хірургаў і арытмолагаў. Медыцынскі форум сабраў звыш паўтысячы ўрачоў з усёй краіны, а таксама замежных экспертаў.
Галоўныя тэмы - ранняя дыягностыка захворванняў сэрца і новыя метады лячэння.
З клопатам пра сэрца
9 красавіка ў беларускай сталіцы пачаў працу галоўны кардыялагічны форум краіны. Ён праходзіць раз на 5 гадоў і задае вектар развіцця ўсёй галіны. Тут сабраліся вядучыя спецыялісты з Беларусі, Расіі, Узбекістана, Сербіі, Германіі, Італіі. За 2 дні працы запланавана 12 секцыйных пасяджэнняў, міжнародная навукова-асветніцкая школа, прымеркаваная да Года аховы здароўя СНД.
У цэнтры ўвагі - укараненне высокатэхналагічных метадаў, якія яшчэ нядаўна лічыліся фантастыкай, а сёння сталі ўжо руціннай практыкай (гл. відэа).