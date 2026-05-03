Начную паслугу МРТ укаранілі ў 2-й цэнтральнай паліклініцы Мінска
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Начную паслугу МРТ укаранілі ў 2-й цэнтральнай паліклініцы ў Мінску. Зараз апарат працуе кожны тыдзень у ноч чацвярга, але калі паслуга будзе запатрабаваная, пералік устаноў пашыраць.
Як адзначылі спецыялісты, начны час для некаторых пацыентаў нават лепш: для абследавання шэрагу органаў і тканак урачы рэкамендуюць устрымлівацца ад ежы і пітва 6-8 гадзін. Уначы выканаць гэтую ўмову значна прасцей.
МРТ і КТ адносяцца да высокаінфармацыйных метадаў дыягностыкі, якія дазваляюць выяўляць захворванні на ранніх стадыях і своечасова пачынаць лячэнне.