Начную паслугу МРТ укаранілі ў 2-й цэнтральнай паліклініцы Мінска

Начную паслугу МРТ укаранілі ў 2-й цэнтральнай паліклініцы ў Мінску. Зараз апарат працуе кожны тыдзень у ноч чацвярга, але калі паслуга будзе запатрабаваная, пералік устаноў пашыраць.

Як адзначылі спецыялісты, начны час для некаторых пацыентаў нават лепш: для абследавання шэрагу органаў і тканак урачы рэкамендуюць устрымлівацца ад ежы і пітва 6-8 гадзін. Уначы выканаць гэтую ўмову значна прасцей.

МРТ і КТ адносяцца да высокаінфармацыйных метадаў дыягностыкі, якія дазваляюць выяўляць захворванні на ранніх стадыях і своечасова пачынаць лячэнне.

