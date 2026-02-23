Новы метад дыягностыкі раку распрацаваны ў Беларусі - у чым унікальнасць

Новы метад дыягностыкі раку распрацавала прафесар Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Алена Жук. Даследаванне доўжылася парадку 20 гадоў, яго адзначылі на самым высокім узроўні - узнагарода за распрацоўку была ўручана з рук кіраўніка дзяржавы.

Асаблівасці клетачнай будовы органаў рэпрадуктыўнай сістэмы жанчын часта ўразлівыя да розных паталогій, у тым ліку не з'яўляюцца выключэннем новаўтварэнні злаякаснага характару. Каля 17 % усіх выпадкаў анкалагічных захворванняў у жанчын прыпадае менавіта на рэпрадуктыўную сістэму. Праблему ўскладняе яшчэ і бессімптомнае працяканне захворвання на пачатковых стадыях.

Штогод у краіне выяўляецца каля 60 тыс. новых выпадкаў раку. Менавіта дзякуючы сучасным праграмам дыспансерызацыі і скрынінгу атрымоўваецца распазнаць яго на ранніх стадыях, што значыць для пацыента - атрымаць шанц на выздараўленне (гл. відэа).