Парламенцкая дэлегацыя Зімбабвэ наведала РНПЦ "Маці і дзіця"

РНПЦ "Маці і дзіця" - флагман перадавых тэхналогій у галіне захавання жаночага здароўя, аказання высокакваліфікаванай дапамогі нават у самых складаных выпадках. З сур'ёзных дасягненняў былі адзначаны сучасныя рэнтгенэндаваскулярныя тэхналогіі, якія дапамагаюць мамам захаваць рэпрадуктыўныя органы. У сярэднім за год у РНПЦ праводзяць 60-70 такіх аператыўных умяшанняў.