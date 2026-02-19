3.73 BYN
Парламенцкая дэлегацыя Зімбабвэ наведала РНПЦ "Маці і дзіця"
Візіт парламенцкай дэлегацыі Зімбабвэ ў Беларусь працягваецца. 20 лютага ў цэнтры ўвагі пытанні медыцыны і ўмацавання аховы здароўя. Госці пабывалі ў РНПЦ "Маці і дзіця".
Асаблівая ўвага - пытанням медыцыны
РНПЦ "Маці і дзіця" - флагман перадавых тэхналогій у галіне захавання жаночага здароўя, аказання высокакваліфікаванай дапамогі нават у самых складаных выпадках. З сур'ёзных дасягненняў былі адзначаны сучасныя рэнтгенэндаваскулярныя тэхналогіі, якія дапамагаюць мамам захаваць рэпрадуктыўныя органы. У сярэднім за год у РНПЦ праводзяць 60-70 такіх аператыўных умяшанняў.
Вопыт беларускіх урачоў унікальны. Таксама сярод сур'ёзных дасягненняў - праца рэанімацыйна-кансультацыйнай брыгады, навучальна-трэніровачнага цэнтра для правядзення трэнінгаў з выкарыстаннем сучаснага сімуляцыйнага абсталявання.
У Беларусі сфарміравана сістэма аховы здароўя ў галіне аховы дзяцінства і мацярынства, што робіць яе максімальна даступнай і своечасовай.