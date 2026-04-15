Першы абласны навукова-практычны семінар упершыню праходзіць ва Уздзе

Даступнасць медыцынскай дапамогі ў рэгіёнах - адна з задач, якую кіраўнік дзяржавы паставіў перад сістэмай аховы здароўя. Людзі павінны атрымліваць аператыўную, а галоўнае якасную дапамогу самага рознага ўзроўню, у тым ліку і хірургічную.

Каля 70 чалавек-хірургаў з усёй Міншчыны абменьваюцца вопытам аператыўнага лячэння грыж пярэдняй брушнай сценкі. Гэта адна з распаўсюджаных груп захворванняў планавай хірургічнай дапамогі. У рамках семінара ўжо правялі 2 лапараскапічныя аперацыі. Важны момант - за тым, што адбываецца, хірургі з усёй вобласці назіраюць у анлайн-рэжыме. Тут жа ў моманце яны могуць задаць пытанні і атрымаць на іх адказы.