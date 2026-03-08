3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Рэкордныя паказчыкі: у 2025 годзе беларускія ўрачы правялі больш за 500 перасадак органаў
У 2025 годзе ў Беларусі выканана звыш 500 аперацый па трансплантацыі органаў. Краіна знаходзіцца на 10-м месцы ў свеце па ўзроўні донарства. Вынікі працы сістэмы аховы здароўя падвялі ў Мінску.
Як адзначылі ў міністэрстве, палепшылася і сітуацыя з укамплектаванасцю ўрачамі і сярэднімі медработнікамі. А ў прадуктовым партфелі беларускіх фармпрадпрыемстваў больш за 1 600 найменняў лекавых прэпаратаў, каля 30 % пастаўляецца на экспарт.
Аляксандр Хаджаеў, міністр аховы здароўя Беларусі:
"Для нас ставіліся 32 мэтавыя паказчыкі, мы на сённяшні дзень у цэлым усе тыя паказчыкі, якія залежаць ад сістэмы аховы здароўя, выканалі. За 30 гадоў было пабудавана і мадэрнізавана больш за 900 аб'ектаў. На будучую пяцігодку ў нас запланавана 129 праектаў будаўніцтва".
Таксама сярод галоўных задач галіны аховы здароўя на пяцігодку даступнасць меддапамогі насельніцтву, незалежна ад месца пражывання, эфектыўнае выкарыстанне медабсталявання і павышэнне якасці падрыхтоўкі кадраў.