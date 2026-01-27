3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Сезон вірусаў: як беларусам абараніцца ад грыпу і ВРВІ?
Аўтар:Сяргей Ладысеў
Разам з зімовымі халадамі ў Беларусі пачалі фіксаваць сезонны ўздым захворванняў на грып і ВРВІ. Пакуль лічбы не выходзяць за рамкі сярэдніх шматгадовых значэнняў, але медыкі папярэджваюць: пік яшчэ наперадзе.
Беларусь рыхтуецца да сезоннага піку захворванняў на грып і ВРВІ. Медыкі прагназуюць максімальную актыўнасць вірусаў ужо да канца студзеня. Паводле даных лабараторнага маніторынгу, у краіне адначасова цыркулююць вірусы грыпу А і В, сезонныя каранавірусы і іншыя рэспіраторныя інфекцыі (больш падрабязна – глядзіце відэа).