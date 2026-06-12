У Беларусі адзначаюць Сусветны дзень донара

14 чэрвеня Беларусь разам з усім светам ушаноўвае донараў - людзей, якія бязвыплатна дораць іншым шанц на жыццё. Наша краіна цалкам забяспечвае сябе крывёй і яе кампанентамі, аднак патрэбнасць у донарстве не зніжаецца.

Раскажам пра тых, для каго здача крыві стала не проста абавязкам, а ладам жыцця.

Кропля міласэрнасці

Стандартная доза - 450 мілілітраў - гэта дапамога ў выратаванні жыцця для аднаго дарослага або траіх дзяцей. Кожны дзень беларускім медыкам патрэбна больш чым 200 літраў донарскай крыві.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22716c22-32d5-4e29-ae0d-3d473cd0c47e/conversions/9818f6f7-ca9c-49dd-9a27-f519b034716f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22716c22-32d5-4e29-ae0d-3d473cd0c47e/conversions/9818f6f7-ca9c-49dd-9a27-f519b034716f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22716c22-32d5-4e29-ae0d-3d473cd0c47e/conversions/9818f6f7-ca9c-49dd-9a27-f519b034716f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22716c22-32d5-4e29-ae0d-3d473cd0c47e/conversions/9818f6f7-ca9c-49dd-9a27-f519b034716f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ала Новік, загадчык аддзялення РНПЦ трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій:

"Колькасць донараў, якія прыходзяць штодня на данацыю, у нас самая вялікая. Прыкладна за дзень мы атрымліваем кроў ад 150 донараў на выездзе, у выязных умовах. І 60-70 чалавек прыходзяць да нас непасрэдна ў аддзяленне цэнтра крыві. Акрамя таго, мы займаемся кампанентнай нарыхтоўкай: мы нарыхтоўваем трамбацыты, плазму, эрытрацыты аферэзным метадам. У нас ад 30 да 50 донараў кампанентаў крыві за дзень непасрэдна ў цэнтры".

Працэдура займае каля гадзіны: анкета, агляд тэрапеўта, экспрэс-аналіз і сама данацыя - 10-15 хвілін у крэсле. За гэты час арганізм здаровага чалавека аддае дозу крыві, якая праз некалькі дзён цалкам аднаўляецца.

Удзельнічаць у добрай справе можа кожны жадаючы ад 18 да 65 гадоў. Пры гэтым за 48 гадзін да працэдуры нельга ўжываць алкаголь і дапускаць інтэнсіўныя фізічныя нагрузкі, а за суткі варта перайсці на лёгкую дыету. Пры сабе неабходна мець пашпарт, выпіску з медыцынскіх дакументаў, а мужчынам - яшчэ і ваенны білет.

Алена Кан, ганаровы донар:

"Донарам я стала 10 гадоў назад. Ужо з'яўляюся Ганаровым донарам Рэспублікі Беларусь. Донарства для мяне - гэта падарыць жыццё іншаму чалавеку. Сама з'яўляюся медыцынскім работнікам, сама ведаю знутры, як гэта важна, як гэта неабходна, калі трэба выратаваць жыццё пацыенту і маленькаму, і даросламу".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9b0fca1-19e0-4d7e-affb-8e68b92c679f/conversions/a086f28d-bfaa-4fb8-8894-83dcbf273c00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9b0fca1-19e0-4d7e-affb-8e68b92c679f/conversions/a086f28d-bfaa-4fb8-8894-83dcbf273c00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9b0fca1-19e0-4d7e-affb-8e68b92c679f/conversions/a086f28d-bfaa-4fb8-8894-83dcbf273c00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9b0fca1-19e0-4d7e-affb-8e68b92c679f/conversions/a086f28d-bfaa-4fb8-8894-83dcbf273c00-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сёння донарскі рух у краіне аб'ядноўвае каля 100 тыс. чалавек, амаль 20 тыс. з якіх удастоены звання "Ганаровы донар". Сярод іх Алег Туравец - за 35 гадоў на яго рахунку 872 здачы крыві.

Алег Туравец, ганаровы донар:

"Дапамагаць людзям здаваць кроў заўсёды трэба. Калі не я, то хто? І аперацыі, і дзецям хворым - яна ўсім патрэбна. А тым больш, калі чалавек адчувае сябе добра, здаровы, чаму б не дапамагчы іншым".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99897202-2928-479c-af42-1e0c61c46ea1/conversions/a0dd494d-bd9c-483f-be44-0548df054209-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99897202-2928-479c-af42-1e0c61c46ea1/conversions/a0dd494d-bd9c-483f-be44-0548df054209-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99897202-2928-479c-af42-1e0c61c46ea1/conversions/a0dd494d-bd9c-483f-be44-0548df054209-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99897202-2928-479c-af42-1e0c61c46ea1/conversions/a0dd494d-bd9c-483f-be44-0548df054209-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кампаненты крыві маюць абмежаваны тэрмін захоўвання. Трамбацыты - 5 сутак, эрытрацыты - да 42 дзён. Таму запасы трэба папаўняць рэгулярна. На захоўванні ў РНПЦ трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій знаходзіцца парадку 1 тыс. доз крыві, і патрэбнасць у іх ёсць заўсёды.

Ігар Дунаеў, загадчык аддзялення РНПЦ трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій:

"У нашым аддзяленні заўсёды ў наяўнасці кампаненты эрытрацытаў і трамбацытаў, лекавыя сродкі з плазмы крыві і вырабы медыцынскага прызначэння. Усё гэта вырабляецца з донарскай крыві. У дастатковай колькасці мы аказваем дапамогу ў любы час сутак. Дастатковы запас для планавай спакойнай работы, калі ў нас усяго дастаткова, і мы выконваем любую заяўку ва ўстанове аховы здароўя".

Для выгады людзей цэнтр актыўна практыкуе работу на выездах. Так, каля 60 % суцэльнай крыві нарыхтоўваецца па-за сценамі ўстановы. Да прыкладу, у Доме беларускіх жанчын прайшла акцыя "Жаночы саюз дапамагае. Кроў - пацыентаў ратуе", дзе за тры гадзіны ў ёй прынялі ўдзел 45 чалавек, а гэта парадку 25 літраў крыві.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/172f81e5-ed2c-48b8-a81f-9d1890e94d06/conversions/eda796bc-4371-401f-a682-7027890615b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/172f81e5-ed2c-48b8-a81f-9d1890e94d06/conversions/eda796bc-4371-401f-a682-7027890615b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/172f81e5-ed2c-48b8-a81f-9d1890e94d06/conversions/eda796bc-4371-401f-a682-7027890615b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/172f81e5-ed2c-48b8-a81f-9d1890e94d06/conversions/eda796bc-4371-401f-a682-7027890615b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Іна Салдаценка, намеснік старшыні Беларускага саюза жанчын:

"Клопат адзін аб адным і здача крыві - гэта адзін з найважнейшых паказчыкаў развіцця грамадства. Калі чалавек можа падзяліцца не толькі матэрыяльным, але і тым, што яму вельмі дорага, а гэта часціцай свайго здароўя, гэта вельмі важна і трэба падтрымліваць".

"Ірына Аліева, удзельніца донарскай акцыі:

"Мы з калегамі прыйшлі падтрымаць дабрачынную акцыю, бо па рабоце і па жыцці мы прытрымваемся прынцыпу: неабходна рабіць дабро, трэба дапамагаць людзям. Прытрымліваючыся гэтага прынцыпу мы ўсе ўдзельнічаем у бязвыплатнай дабрачыннай акцыі".