3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
У Беларусі адзначаюць Сусветны дзень донара
14 чэрвеня Беларусь разам з усім светам ушаноўвае донараў - людзей, якія бязвыплатна дораць іншым шанц на жыццё. Наша краіна цалкам забяспечвае сябе крывёй і яе кампанентамі, аднак патрэбнасць у донарстве не зніжаецца.
Раскажам пра тых, для каго здача крыві стала не проста абавязкам, а ладам жыцця.
Кропля міласэрнасці
Стандартная доза - 450 мілілітраў - гэта дапамога ў выратаванні жыцця для аднаго дарослага або траіх дзяцей. Кожны дзень беларускім медыкам патрэбна больш чым 200 літраў донарскай крыві.
Ала Новік, загадчык аддзялення РНПЦ трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій:
"Колькасць донараў, якія прыходзяць штодня на данацыю, у нас самая вялікая. Прыкладна за дзень мы атрымліваем кроў ад 150 донараў на выездзе, у выязных умовах. І 60-70 чалавек прыходзяць да нас непасрэдна ў аддзяленне цэнтра крыві. Акрамя таго, мы займаемся кампанентнай нарыхтоўкай: мы нарыхтоўваем трамбацыты, плазму, эрытрацыты аферэзным метадам. У нас ад 30 да 50 донараў кампанентаў крыві за дзень непасрэдна ў цэнтры".
Працэдура займае каля гадзіны: анкета, агляд тэрапеўта, экспрэс-аналіз і сама данацыя - 10-15 хвілін у крэсле. За гэты час арганізм здаровага чалавека аддае дозу крыві, якая праз некалькі дзён цалкам аднаўляецца.
Удзельнічаць у добрай справе можа кожны жадаючы ад 18 да 65 гадоў. Пры гэтым за 48 гадзін да працэдуры нельга ўжываць алкаголь і дапускаць інтэнсіўныя фізічныя нагрузкі, а за суткі варта перайсці на лёгкую дыету. Пры сабе неабходна мець пашпарт, выпіску з медыцынскіх дакументаў, а мужчынам - яшчэ і ваенны білет.
Алена Кан, ганаровы донар:
"Донарам я стала 10 гадоў назад. Ужо з'яўляюся Ганаровым донарам Рэспублікі Беларусь. Донарства для мяне - гэта падарыць жыццё іншаму чалавеку. Сама з'яўляюся медыцынскім работнікам, сама ведаю знутры, як гэта важна, як гэта неабходна, калі трэба выратаваць жыццё пацыенту і маленькаму, і даросламу".
Сёння донарскі рух у краіне аб'ядноўвае каля 100 тыс. чалавек, амаль 20 тыс. з якіх удастоены звання "Ганаровы донар". Сярод іх Алег Туравец - за 35 гадоў на яго рахунку 872 здачы крыві.
Алег Туравец, ганаровы донар:
"Дапамагаць людзям здаваць кроў заўсёды трэба. Калі не я, то хто? І аперацыі, і дзецям хворым - яна ўсім патрэбна. А тым больш, калі чалавек адчувае сябе добра, здаровы, чаму б не дапамагчы іншым".
Кампаненты крыві маюць абмежаваны тэрмін захоўвання. Трамбацыты - 5 сутак, эрытрацыты - да 42 дзён. Таму запасы трэба папаўняць рэгулярна. На захоўванні ў РНПЦ трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій знаходзіцца парадку 1 тыс. доз крыві, і патрэбнасць у іх ёсць заўсёды.
Ігар Дунаеў, загадчык аддзялення РНПЦ трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій:
"У нашым аддзяленні заўсёды ў наяўнасці кампаненты эрытрацытаў і трамбацытаў, лекавыя сродкі з плазмы крыві і вырабы медыцынскага прызначэння. Усё гэта вырабляецца з донарскай крыві. У дастатковай колькасці мы аказваем дапамогу ў любы час сутак. Дастатковы запас для планавай спакойнай работы, калі ў нас усяго дастаткова, і мы выконваем любую заяўку ва ўстанове аховы здароўя".
Для выгады людзей цэнтр актыўна практыкуе работу на выездах. Так, каля 60 % суцэльнай крыві нарыхтоўваецца па-за сценамі ўстановы. Да прыкладу, у Доме беларускіх жанчын прайшла акцыя "Жаночы саюз дапамагае. Кроў - пацыентаў ратуе", дзе за тры гадзіны ў ёй прынялі ўдзел 45 чалавек, а гэта парадку 25 літраў крыві.
Іна Салдаценка, намеснік старшыні Беларускага саюза жанчын:
"Клопат адзін аб адным і здача крыві - гэта адзін з найважнейшых паказчыкаў развіцця грамадства. Калі чалавек можа падзяліцца не толькі матэрыяльным, але і тым, што яму вельмі дорага, а гэта часціцай свайго здароўя, гэта вельмі важна і трэба падтрымліваць".
"Ірына Аліева, удзельніца донарскай акцыі:
"Мы з калегамі прыйшлі падтрымаць дабрачынную акцыю, бо па рабоце і па жыцці мы прытрымваемся прынцыпу: неабходна рабіць дабро, трэба дапамагаць людзям. Прытрымліваючыся гэтага прынцыпу мы ўсе ўдзельнічаем у бязвыплатнай дабрачыннай акцыі".
Сёння ў краіне налічваецца каля 90 тыс. донараў крыві і больш за 12 тыс. донараў плазмы. Усіх гэтых людзей аб'ядноўвае адно - жаданне быць дапамагчы. Бо часам усяго адна кропля крыві здольная падарыць чалавеку шанц на жыццё.