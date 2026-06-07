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Aryna Sabalenka Retains No. 1 WTA Ranking After Roland Garros
Belarusian tennis player Aryna Sabalenka retained her lead in the Women's Tennis Association (WTA) rankings following the French Open, the second Grand Slam tournament of the season, BelTA reports.
At Roland Garros in Paris, Sabalenka reached the quarterfinals and now has 9,090 points. Second-place finisher Elena Rybakina of Kazakhstan is 947 points behind her. French Open winner Mirra Andreeva of Russia moved up to sixth place, while Polish finalist Maja Chwalinska jumped 93 spots, from 114th to 21st. Belarusian Aliaksandra Sasnovich, who failed to reach the main draw of the French Open, is in 123rd place.
WTA Top Ten:
1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 9090 points.
2. Elena Rybakina (Kazakhstan) - 8,143.
3. Iga Swietek (Poland) - 6,733.
4. Jessica Pegula (USA) - 6,056.
5. Amanda Anisimova (USA) - 5,848.
6. Mirra Andreeva (Russia) - 5,751.
7. Cori Gauff (USA) - 4,879.
8. Elina Svitolina (Ukraine) - 4,315.
9. Victoria Mboko (Canada) - 3,670.
10. Karolina Muchova (Czech Republic) - 3,438.
Italy's Jannik Sinner leads the Association of Tennis Professionals (ATP) rankings, Spain's Carlos Alcaraz is second, and Germany's Alexander Zverev, the newly crowned champion of Roland Garros, is third. The best Belarusian tennis player, Daniil Ostapenkou, is ranked 541st.