3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Poland deploy reconnaissance battalion near Belarus's Suwalki Gap
Text by:Editorial office news.by
Poland deploy reconnaissance battalion near Belarus's Suwalki Gapnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4dd44-b362-4fe8-90f3-becc14b5a9ae/conversions/44b3b8cf-eaee-4711-805d-86c10448529c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4dd44-b362-4fe8-90f3-becc14b5a9ae/conversions/44b3b8cf-eaee-4711-805d-86c10448529c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4dd44-b362-4fe8-90f3-becc14b5a9ae/conversions/44b3b8cf-eaee-4711-805d-86c10448529c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4dd44-b362-4fe8-90f3-becc14b5a9ae/conversions/44b3b8cf-eaee-4711-805d-86c10448529c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Poland has deployed a new reconnaissance battalion near the borders of Belarus and Russia. It is located in the Suwalki Gap.
According to Polish media, the unit will play a fundamental role in providing reconnaissance capabilities for NATO's eastern flank. According to Polish military officials, the battalion will become the alliance's eyes and ears in the east.