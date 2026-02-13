Watch onlineTV Programm
PoliticsEconomyPresidentSocietyIn the worldRegionsCultureIncidentsHealthSportTechnologyHorizon
EuropeU.S.A.UkraineRussiaMiddle East

Poland deploy reconnaissance battalion near Belarus's Suwalki Gap

Poland deploy reconnaissance battalion near Belarus's Suwalki Gap

Poland has deployed a new reconnaissance battalion near the borders of Belarus and Russia. It is located in the Suwalki Gap.

According to Polish media, the unit will play a fundamental role in providing reconnaissance capabilities for NATO's eastern flank. According to Polish military officials, the battalion will become the alliance's eyes and ears in the east.

Разделы:

In the world